Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны в Афганистане, в особенности «Талибан», проявлять максимальную сдержанность для защиты жизней людей и удовлетворения их гуманитарных потребностей.

«Я также призываю все страны быть готовыми принимать афганских беженцев и воздерживаться от любых депортаций», — сказал Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН.

Кроме того, глава организации призвал все стороны предоставлять гуманитарным работникам беспрепятственный доступ для оказания своевременных и жизненно важных услуг и помощи, соблюдать и защищать международное гуманитарное право, а также права и свободы всех людей.

«Я призываю Совет безопасности и международное сообщество в целом объединиться, работать вместе и действовать сообща — и использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане и гарантировать, что там соблюдаются основные права человека», — добавил Антониу Гутерреш.

«Международное сообщество должно объединиться и сделать так, чтобы Афганистан никогда больше не использовался в качестве платформы или убежища для террористических организаций», — сказал генеральный секретарь организации.

Генсек ООН также выразил особую озабоченность по поводу прав женщин в Афганистане. «Очень важно, чтобы права афганских женщин и девочек, завоеванные тяжелым трудом, были защищены», — подчеркнул он.

«Они ждут поддержки от международного сообщества — того международного сообщества, которое обещало им, что их возможности будут расширены, образование гарантировано, на них распространятся все гражданские свободы, а права будут защищены», — заявил глава организации.

Напомним, после того, как «Талибан» заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана, к границе с Узбекистаном устремились люди, желающие покинуть страну — преимущественно военнослужащие. В аэропорту Кабула 16 августа также наблюдалось скопление людей, ожидающих эвакуации. В СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди. Предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.

Ранее пресс-секретарь МИД Узбекистана Юсуф Кабулджанов сообщил, что власти Узбекистана ведут переговоры с действующим афганским правительством и талибами по вопросу о беженцах. При этом МИД также проводил переговоры с афганской стороной по возвращению граждан этой страны — 84 военнослужащих, пересекших границу Узбекистана 14 августа, — на родину.