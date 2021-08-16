Официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане закончена, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, к чему стремились, — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — сказал Наим.

По его словам, «Талибан» не хочет, чтобы страна жила в изоляции, и в ближайшее время определит тип и форму нового правительства в Афганистане. Представитель талибов также призвал к мирным международным отношениям.

Накануне движение «Талибан» вошло в Кабул, таким образом полностью установив контроль над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани покинул страну.