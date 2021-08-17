Министерство финансов Узбекистана сообщило о начале третьего этапа инициативного бюджетирования на портале «Открытый бюджет». Речь идёт о процессе голосования за инициативы граждан, на финансирование которых выделяется 286,56 млрд сумов.

Инициативное или партисипаторное бюджетирование— это форма непосредственного участия населения вместном самоуправлении путем выдвижения инициатив расходованию определенной части бюджетных средств.

По данным Минфина, от регионов поступило 41125 предложений, из которых на этап голосования прошли 21832 (53%), остальные 19293 (47%) были отклонены рабочей комиссией.

По состоянию на 16 августа за инициативы проголосовали 22954 человека из 189 районов и городов.





«Газета.uz» ранее подробно рассказывала об «Инициативном бюджете». Это проект, в рамках которого граждане могут принять участие в распределении части местного бюджета, предложив проекты по улучшению инфраструктуры, строительству аллей, детских или спортивных площадок, внутренних дорог, ремонту и оснащению школ и другое.

Для более активного вовлечения граждан в бюджетный процесс поэтапно вводится новый порядок направления 5% от утвержденных общих расходов бюджетов районов и городов на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения. Сейчас этот порядок действует в одном районе или городе каждого региона Узбекистана (всего 14), а с 1 января 2022 года распространится на все районах и городах страны.

Кроме того, с 1 июля минимальный размер дополнительных средств бюджетов районов и городов, выделяемых на финансирование мероприятий на основе общественного мнения, был повышен с 10% до 30%.

Голосование за инициативы граждан пройдёт с 13 августа по 2 сентября. Проголосовать за проекты можно тремя способами:

путём регистрации на портале «Открытый бюджет»;

напрямую через SMS, без регистрации;

оффлайн-голосование (письменно в отдел финансов / форма).

Гражданин вправе отдать лишь один голос за любой проект.

Проекты, набравшие большинство голосов, признаются победителями. Количество проектов-победителей определяется исходя из суммы, выделяемой на реализацию проектов.

По итогам общественного голосования готовится проект решения (распоряжения) хокима соответствующего района (города) о финансировании проектов-победителей. В течение недели эти проекты вносятся на рассмотрение кенгаша народных депутатов.

Примеры проектов, выставленных на голосование

Реконструкция филиала семейной поликлиники №18 в Алмазарском районе Ташкента за 200 млн сумов. Инициатива набрала 109 голосов.

Строительство туалета в школе №29 в Ташкентском районе Ташкентской области за 120 млн сумов. Голосов — 5.

Капитальный ремонт детского сада №41 в Фергане за 800 млн сумов. Голосов — 269.

Замена водопроводных труб в массиве Чуткара махалли «Узбекистан» в Карманинском районе Навоийской области за 500 млн сумов. Голосов — 8.

Ознакомиться со всеми инициативами и проголосовать можно по ссылке.