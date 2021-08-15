Движение «Талибан» заняло президентский дворец в Кабуле, откуда планирует объявить о создании Исламского эмирата Афганистан, сообщили агентства Associated Press и Press Association. Al Jazeera ведёт прямую видеотрансляцию из дворца.

Талибы начали наступление в столицу утром 15 августа, а уже к вечеру заняли город практически без сопротивления. В течение недели «Талибан» захватил другие крупнейшие города страны, в том числе Кандагар, Герат, Мазари-Шариф и Джелалабад.

Президент Афганистана Ашраф Гани улетел из страны. Афганский телеканал TOLOnews сообщил, что вместе с президентом находятся его ближайшие помощники.

Глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал талибов дать время на проведение переговоров до того, как талибы войдут в Кабул. Во время видеообращения через Facebook он подтвердил, что Ашраф Гани покинул страну, и назвал его «бывшим президентом».

Министр обороны Афганистана Бисмилла Мохаммади в Twitter написал: «Нам связали руки, а родину продали, будь прокляты Гани и его шайка».

Издание «Азия-Плюс» (Таджикистан) сообщило, что Ашраф Гани улетел в Таджикистан, откуда отправится в третью страну — какую именно, не уточняется.

Kabul News сообщает, что Гани вылетел в Таджикистан, откуда отправился в Оман.

Между тем, по информации The New York Times, Гани вместе с женой и двумя помощниками отправился в Узбекистан. Издание также отмечает, что Ашраф Гани собирался отправиться в Доху для переговоров о передаче власти. «Газете.uz» не удалось получить оперативный комментарий в МИД Узбекистана.

Сам Ашраф Гани написал в Facebook, что покинул Кабул, чтобы не допустить кровопролития.

«„Талибан“ ясно дал понять, что готов провести кровавое нападение на весь Кабул и жителей Кабула, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать», — написал он (цитата по «Интерфаксу»).

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай сообщил, что в стране «для предотвращения хаоса» создан координационный совет. В него вошли сам Карзай, председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана, бывший премьер-министр страны Гульбеддин Хекматияр.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на талибов сообщило, что «Талибан» не собирается создавать переходное правительство и будет добиваться передачи ему официальной власти напрямую. Представитель талибов Альханафи Вардак подтвердил, что движение не ведет переговоры по поводу временного правительства Афганистана.

Талибы пообещали обеспечить безопасность в Кабуле и попросили жителей «не волноваться».

«Вскоре ситуация в городе нормализуется, и горожане с полным удовлетворением вернутся к нормальной жизни», — цитирует заявление талибов «Интерфакс». Представитель «Талибана» заверил, что жизнь и имущество граждан находятся в безопасности и предложил жителям города «при необходимости обращаться за помощью к моджахедам». «Никто не должен волноваться», — сказал представитель талибов.

Корреспондент CNN Кларисса Вард рассказала «о чувстве страха и паники», которое царит в Кабуле. По её словам, большинство людей прислушались к призыву «Талибана» не выходить из домов, однако после побега президента из страны люди начали готовиться к худшему. Журналистка добавила, что «Талибан» объявил о контроле над ключевыми министерствами.

Международный аэропорт Кабула прекратил принимать коммерческие авиарейсы, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей военных США. В то же время эвакуация из Кабула силами американских военных продолжается.

Дипломаты западных стран покинули свои резиденции и прибыли в аэропорт Кабула. О том, что сотрудники миссий отправлены в аэропорт, сообщили, в частности, США, Германия и Франция. Граждан этих стран эвакуируют из Афганистана.

В посольстве США Reuters заявили, что столичный аэропорт, куда прибыли дипломаты, официальные лица и другие афганцы, подвергся обстрелу.

В МИД Узбекистана в воскресенье утром сообщили «Газете.uz», что посольство Узбекистана в Кабуле и консульство в Мазари-Шарифе продолжают работать, их персонал не эвакуирован. Ситуация в районе моста «Термез-Хайратон», где накануне скопились афганские военнослужащие, разрядилась: основная часть граждан Афганистана покинула мост и прилегающую территорию.