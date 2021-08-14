«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов вкусных и красивых тортов.

Бостонский кремовый торт





Торт из двух лёгких бисквитов с прослойкой заварного крема с ванильным ароматом. Десерт поливают шоколадной глазурью. Эта воздушная выпечка понравится тем, кто ценит в десертах нежный бисквит и вкусный крем.

Торт «Наполеон»





Вкусный десерт родом из детства. «Наполеон» получается особенно нежным, если его пропитать классическим заварным кремом.

Медовик «Рыжик»





Ещё один рецепт торта из детства. Медовик со сметаной можно испечь на большие праздники, чтобы десерт достался каждому.

Блинный торт со сметанным кремом





Блинный торт — простое, доступное и вкусное лакомство, которое не требует выпечки.

Торт «Панчо»





В этом рецепте торта «Панчо» для начинки используются ананасы. Но их можно заменить вишней, клубникой и другими ягодами и фруктами.

Шоколадный торт-мороженое





Великолепный домашний торт-мороженое готовится без выпечки и всего за полчаса. Чтобы ускорить заморозку десерта, его можно сделать порционным, разлив основу в красивые фужеры.