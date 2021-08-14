Общее число воспитанников дошкольной образовательной организации №5 Аккурганского района Ташкентской области, госпитализированных с признаками отравления, на 13 августа выросло до 30, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования.

Ранее мы писали, что в период со 2 по 11 августа с симптомами отравления были госпитализированы 25 детей, из них 5 находились в тяжёлом состоянии, 1 — в крайне тяжелом. 13 августа было госпитализировано ещё 5 детей.

К настоящему времени 9 воспитанников, состояние которых оценено как удовлетворительное, выписаны домой и взяты на медицинский контроль по месту жительства.

«По состоянию на 16:00 13 августа в медицинских учреждениях всего проходит лечение 21 воспитанник. Один ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё один — в тяжёлом, шестеро — в среднетяжёлом и 13 детей — в среднем состоянии, в динамике они поправляются», — говорится в сообщении.

Напомним, по факту отравления было возбуждено уголовное дело по статье 257−1 (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Узбекистана.