В Министерстве дошкольного образования Узбекистана прокомментировали появившиеся в социальных сетях сообщения об отравлении 150 детей и смерти одного ребёнка в детском саду в Аккурганском районе Ташкентской области.

По данным МДО, отравились 25 воспитанников дошкольной образовательной организации №5, их состояние изучено совместно со Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

С 2 по 11 августа воспитанники, у которых проявлялись признаки интоксикации, были госпитализированы в клинику Ташкентского педиатрического медицинского института, Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкентскую клиническую инфекционную больницу №1, Ташкентский областной детский многопрофильный медицинский центр, а также инфекционную больницу в Аккурганском районе.

«По состоянию на 12 августа шестеро воспитанников находятся в тяжёлом состоянии и проходят лечение в реанимации, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких и остаётся в крайне тяжёлом состоянии. У остальных 19 воспитанников состояние средней тяжести. Для проведения бактериологической проверки у госпитализированных детей взяты анализы и отправлены в лабораторию», — сообщили в МДО.

По предварительному заключению специалистов Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, у детей диагностировано подозрение на ботулизм.

В состоянии 21 ребёнка наблюдается положительная динамика, отметили в МДО. Дети, у которых не выявлены признаки отравления, ежедневно проходят медицинский осмотр.

В министерстве уточнили, что в ДОО №5 имеется пять групп, всего зарегистрировано 136 воспитанников. В детский сад подведены централизованное водоснабжение и канализация, есть отдельная система отопления и природный газ.

По поводу информации о смерти одного воспитанника в ДОО заявили, что, согласно официальной информации, с 2 по 7 августа девочка М. Б. проходила лечение в Ташкентском областном филиале РНЦЭМП. Ей был поставлен диагноз: «последствия внебольничной двусторонней пневмонии, сердечно-сосудистая недостаточность, отёк мозга». Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась 7 августа, заявили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту отравления детей в ДОО прокуратура Аккурагнского района проводит доследственную проверку.