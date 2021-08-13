Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило применение третьей дозы вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В стране началась ещё одна волна пандемии коронавируса, и FDA в особой степени осознаёт, что люди с ослабленным иммунитетом особенно подвержены риску того, что болезнь будет протекать в тяжёлой форме», — заявила исполняющая обязанности директора FDA Джанет Вудкок.

Сейчас вакцина Pfizer/BioNTech разрешена для экстренного использования среди лиц в возрасте от 12 лет и старше, а вакцина Moderna — среди лиц в возрасте 18 лет и старше. Оба препарата вводятся серией из двух доз: Pfizer/BioNTech с интервалом в три недели, Moderna — почти в один месяц.

Ранее решение вводить третью, бустерную дозу вакцины Pfizer/BioNTech пожилым и находящимся в группе риска приняли Израиль и Германия.