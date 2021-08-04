В Германии с сентября начнут предлагать пожилым людям и тем гражданам, которые находятся в группе риска, ввести третью дозу вакцины от COVID-19, сообщает The Guardian. Об этом договорились министры здравоохранения 16 федеральных земель Германии. В программу вакцинации также будут включены дети старше 12 лет.

Как уточняет The New York Times, для третьей дозы будут использоваться вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna. Прививки этими препаратами будут делаться независимо от того, какие вакцины были сделаны ранее.

По последним данным, на сегодня в Германии полностью вакцинировано чуть более половины населения и около 62% жителей получили хотя бы одну дозу прививки.

Ранее решение вводить третью дозу вакцины Pfizer/BioNTech людям старше 60 лет на фоне роста заражения штаммом дельта было принято и в Израиле.

Pfizer в июле опубликовала новые данные, согласно которым третья доза Pfizer/BioNTech может «сильно» усилить защиту организма от штамма дельта. Компания утверждает, что уровни антител против дельта-штамма вырастают в пять раз у людей от 18 до 25 лет, получивших третью дозу препарата.