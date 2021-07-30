Власти Израиля объявили о начале вакцинации жителей страны третьей дозой препарата Pfizer/BioNTech, сообщает The Times of Israel. Это первая страна в мире, которая пошла на такой шаг.

Третью дозу смогут получить люди старше 60 лет, которые завершили курс вакцинации двумя дозами не менее пяти месяцев назад. В рамках теста её уже получили 2000 человек с ослабленным иммунитетом и «серьёзных побочных эффектов» у них не обнаружено, сообщил премьер Израиля Нафтали Беннет.

Решение начать вакцинацию третьей дозой вакцины происходит на фоне роста в стране числа заражений штаммом дельта, уточняет The Jerusalem Post.

По последним данным, в Израиле на сегодня двумя дозами вакцины привиты более 61% населения.

Несколько дней назад Pfizer опубликовала новые данные, согласно которым третья доза Pfizer/BioNTech может «сильно» усилить защиту организма от штамма дельта. Компания утверждает, что уровни антител против дельта-штамма вырастают в пять раз у людей от 18 до 25 лет, получивших третью дозу препарата. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует делать дополнительные прививки от COVID-19 из-за отсутствия достаточных данных об их эффективности.

Вакцина Pfizer/BioNTech — вакцина на базе мРНК против COVID-19. Вводится внутримышечно серией из двух доз с интервалом в три недели. Одобрена для использования ВОЗ в декабре 2020 года.