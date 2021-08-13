14 августа в Узбекистан из Франции будет доставлена очередная партия вакцины AstraZeneca объёмом 276480 доз, сообщило Министерство здравоохранения. Препарат будет поставлен в рамках программы COVAX.

Узбекистан получил первую партию вакцины AstraZeneca (Covishield), состоящую из 660 тысяч доз, 17 марта. Изначально следующая поставка партии препарата ожидалась в июне.

Как отмечает Минздрав, с новой поставкой AstraZeneca общий объём доставленных в страну вакцин достигнет 14,85 миллиона доз. Из них:

370000 доз — вакцина «Спутник V»;

986480 доз — вакцина AstraZeneca;

10,5 миллиона доз — вакцина ZF-UZ-VAC2001;

3000060 доз — вакцина Moderna.

По состоянию на 12 августа в стране использовано 11,65 миллиона доз, полностью вакцинировано 1,38 миллиона человек.