Офис Всемирной организации здравоохранения в Узбекистане напомнил, как ухаживать на дому за больными COVID-19 и как сами больные могут защитить своих близких от заражения.

За больным должен ухаживать человек не из группы риска (моложе 60 лет и без хронических заболеваний). Больной должен находиться в изолированном месте или отдельном помещении. Там следует регулярно проветривать, открывая окна. Нельзя в период заболевания принимать гостей, а при контакте с больным следует удерживать дистанцию не менее метра.

Входя в помещение с больным COVID-19 нужно надевать маску. Необходимо как можно чаще мыть руки с мылом и дезинфицировать поверхности. Больному необходимо выделить отдельные столовые приборы, посуду и постельное белье, которыми больше никто не должен пользоваться.

Инфицированный человек также должен носить маску, если он не один в помещении, прикрывать рот, чихая или кашляя, а все отходы помещать в плотные закрывающиеся пакеты.

Человек, заболевшему COVID-19, нужен покой, обильное питье и хорошее питание. При наличии хронического заболевания он должен продолжить прием своих препаратов. При лихорадке и ощущении ломоты следует принимать парацетамол/ацетаминофен в соответствии с инструкцией. Антибиотики против COVID-19 неэффективны, подчеркнули в ВОЗ.

Нужно регулярно проверять симптомы больного COVID-19. За медицинской помощью нужно обращаться немедленно при появлении любого из опасных признаков: затруднения дыхания, боли в груди, спутанности сознания, потери речи или мобильности.

Некоторым людям угрожает опасность более тяжелого течения COVID-19. К факторам высокого риска относятся:

возраст старше 60 лет;

гипертония;

диабет;

заболевания сердца;

хронические заболевания легких;

сосудистые заболевания мозга;

деменция;

психические расстройства;

хроническое заболевание почек;

сниженный иммунитет (в том числе ВИЧ-инфекция);

ожирение;

рак.

При беременности факторами высокого риска также являются возраст старше 35 лет, ожирение и хронические заболевания. При наличии любого из этих факторов риска за состоянием инфицированного COVID-19 должны следить врачи.

Для контроля уровня кислорода в крови можно использовать пульсоксиметр. Замер нужно производить дважды в день и сообщать показания врачу. Если уровень кислорода в пределах 90−94%, нужно обратиться в медицинское учреждение за указаниями. При уровне кислорода ниже 90% нужно немедленно обращаться за помощью.

Кроме того, нужно немедленно обращаться за помощью, если у ребенка уровень кислорода ниже 90%, а также кашель, затрудненное дыхание, неспособность сосать грудь или пить, вялость или обморок либо судороги.

Физические упражнения после болезни

Процесс фосстановления физической активности должен быть постепенным, нужно избегать физических нагрузок, вызывающих сильное утомление и боль.

Перед занятиями всегда нужно делать разминку, чтобы разогреться, и лишь потом можно переходить к более энергичным упражнениям. Для тренировки нужно надевать удобную одежду и поддерживающую обувь. Упражнения можно начинать не раньше, чем через час после приема пищи. Нужно пить достаточно воды, а в очень жаркую погоду заниматься не стоит.

Упражнения должны даваться с небольшим трудом. Если они не приносят дискомфорта постепенно нужно увеличивать частоту, длительность и интенсивность занятий. Однако если занятия сопровождаются значительной усталостью или болью, то следует снизить уровень нагрузки. Если от физической активности состояние ухудшается, следует воздержаться от занятий и обратиться к врачу.

В прошлом году «Газета.uz» публиковала рекомендованные ВОЗ реабилитационные физические упражнения и способы восстановления организма для взрослых, которые переболели тяжелой формой COVID-19.