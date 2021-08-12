Гражданин М. М. в июле обратился в Главное управление уголовного розыска (ГУУР) МВД с просьбой принять меры в отношении некой Зебо, которое разместила в Telegram объявление о продаже вакцины против коронавируса, выдаваемой государством бесплатно для вакцинации населения, сообщила пресс-служба МВД.

По данному факту 8 июля сотрудники Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУУР МВД провели оперативное мероприятие напротив кафе «Гурман», расположенного по улице Лутфи Учтепинского района столицы.

В ходе него при получении 1400 долларов от условленной суммы с поличным была задержана гражданка А. З., договорившаяся с М. Я. о продаже 186 доз вакцины ZF-UZ VAC2001 за 27 миллионов 750 тысяч сумов (по 150 тысяч сумов каждая).

В ходе проведенной доследственной проверки было установлено, что А .З. данные вакцины получила от гражданки Б. С., работающей старшей медсестрой в одной из семейных поликлиник Яккасарайского района Ташкента.

По данному факту следственный отдел при УКД ОВД Яккасарайского района в отношении гражданок А. З. и Б. С. возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 186−3 (Реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов) Уголовного кодекса. Ведется расследование.