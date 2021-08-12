«Ипак Йули» успешно прошел сертификацию международной платежной системы UnionPay International, в результате которой банк готов к запуску услуги международных переводов UnionPay Money Express.





Международная система UnionPay Money Express поможет осуществлять переводы с помощью мобильного приложения Ipak Yo’li Mobile или из персонального кабинета на карты UnionPay в 63 страны мира. Деньги попадают на карты мгновенно или до 12 часов в зависимости от банка-эмитента карты получателя.

Сотрудничество «Ипак Йули» с UnionPay International продолжается с 2008 года. К настоящему времени банком были эмитированы более 150 тысяч карт UnionPay, которые активно используются клиентами «Ипак Йули» по всему миру.





Помимо этого, обладатели карт UnionPay имеют возможность воспользоваться множеством акций и скидок при использовании карт.

Пользователи Ipak Yo’li Mobile могут уже сегодня заказать карту UnionPay с бесплатной доставкой прямо до дома.

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