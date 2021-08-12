Хокимом Гиждуванского района Бухарской области назначен Шерзод Рахимович Ашуров. Прежний глава района Муроджон Умаров уволен по собственному желанию, сообщила пресс-служба областной администрации.

С 2018 года Шерзод Ашуров возглавлял Государственное налоговое управление (ГНУ) Бухарской области.

Хокимом Гулистанского района Сырдарьинской области стал Сайдимкул Шойимкулович Бегимкулов, сообщила пресс-служба областного хокимията.

С 2012 года он был директором Сырдарьинского областного филиала Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.

На внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов также утверждены прокурор района — Дилшод Сангиров, глава ОВД — Шодиёр Ибрагимов и начальник ГНИ — Хасан Фарсаханов.