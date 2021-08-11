Если появилось желание обновить телевизор, стоит обратить внимание на что-то технологичное, качественное и функциональное, чтобы новый телевизор не был громоздким и подходил как для просмотров фильмов, так и для игр на консолях. Под такие требования подходит серия телевизоров LG OLED, о которых подробно рассказала компания LG.





OLED-дисплеи имеют миллионы самоподсвечивающихся пикселей, которые обеспечивают оптимальную подсветку, глубокий черный цвет, бесконечную контрастность и реалистичное качество изображения. А благодаря минимальному количеству слоев и отсутствию отдельной подсветки толщина OLED-дисплеев — всего несколько миллиметров, что дает возможность устанавливать телевизор практически вплотную к стене.

Помимо самоподсвечивающихся пикселей, в OLED-телевизорах установлен процессор α9 Gen3 AI, который дарит пользователю несколько особенностей.

Технология AI Picture Pro

Благодаря алгоритмам глубинного обучения интеллектуальный процессор α9 третьего поколения анализирует контент, распознает его качество, устраняет шум и оптимизирует контрастность и насыщенность картинки.

Автоматический выбор жанра

Процессор анализирует тип контента — фильмы, спортивные трансляции или анимации, и автоматически корректирует изображение и звук в соответствии с жанром.





Интеллектуальный контроль яркости

Датчик освещенности измеряет окружающее освещение. После этого процессор настраивает оптимальную яркость экрана. Благодаря этому более темные сцены преобразуются в сцены с улучшенным контрастом, детализацией и глубиной цвета.

Помимо интеллектуального процессора в телевизорах LG OLED встроена технология Dolby Vision IQ и Dolby Atmos. Благодаря Dolby Vision IQ яркость, насыщенность и контрастность экрана регулируются в зависимости от типа контента и условий освещения. А технология Dolby Atmos создает эффект полного погружения в аудиоконтент, обеспечивая максимум удовольствия от просмотра.

Еще одна технология телевизоров OLED — Filmmaker Mode, которая дает возможность смотреть фильмы такими, какими их задумывал режиссер.

Этот режим отключает сглаживание движений, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. А усовершенствованная технология обработки движений уменьшает размытость изображения, делая картинку плавной и четкой.





Одна из основных особенностей OLED — комфортный для глаз экран с уменьшенным синим свечением и отсутствием мерцания. Технология «без мерцания» оптимизирована для настроек по умолчанию. Ваши глаза не устанут, даже если смотреть фильмы по несколько часов без перерыва. Возможно мерцание экрана при включении режимов OLED Motion или OLED Motion Pro.

Покупая OLED-телевизор, вы приобретаете высокое качество изображения и звука, которые будут радовать не один год.

Подробнее с особенностями телевизора можно ознакомиться на сайте компании.

Сайт: lg.com

Instagram: @lguzbekistan

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