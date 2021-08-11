Президент Шавкат Мирзиёев 10 августа провел совещание по вопросам развития промышленности в Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.

В первом полугодии в области было произведено продукции на сумму почти 7,7 трлн сумов, рост составил 4,6%. Но это ниже среднего показателя по стране. С учетом этого определена цель произвести до конца года продукцию на 18 трлн сумов и добиться годового роста на 8,5%.

Главным условием достижения этого показателя обозначено развитие промышленности региона за счёт новых проектов, поддержки маломощных или простаивающих предприятий, эффективного использования пустующих зданий. Транспорт и логистика, сфера услуг, сельское хозяйство и строительство также являются приоритетными направлениями.

На совещании президенту также презентовали перспективные проекты в указанных сферах.

Особое внимание уделено проекту создания промышленного центра «Зангиота». В этой индустриальной зоне площадью 116 га планируется разместить 165 проектов. Предусматривается создание 12 тысяч рабочих мест, экспорт продукции на 48 млн долларов и замещение импорта на 9 млн долларов.

В Ангрене сформировано 124 проекта на сумму 560 млн долларов. В результате планируется создать 39 тысяч рабочих мест и мощности по производству продукции на 3 трлн сумов.

Планируется реализовать 32 проекта на 335 млрд сумов в Ташкентском районе и 20 проектов на 422 млрд сумов в Чирчике.

Президент отметил, что возможности Ташкентской области не используются в полной мере, необходимо реализовать больше новых проектов в отраслях промышленности, важно наладить выпуск продукции с добавленной стоимостью. Поставлена задача увеличить объём промышленного производства в регионе на 40% до конца года.

Он также поручил расширить деятельность заводов, открыть предприятия в районах с низким уровнем индустриализации и развивать придорожный сервис.