До конца лета остается немного времени, но это не повод грустить. Осень тоже может вдохновить своей яркой палитрой, умиротворяющей атмосферой и вечерами, проведенными под пледом за просмотром любимых фильмов.

15 августа стартует новая акция от Samsung и MEGOGO, которая продлится до 15 октября. Больше не придется искать интересные новинки часами, потому что они будут у вас «под рукой» — фантастический мир кино и развлечений для всей семьи.

Новые телевизоры Samsung выдают отличную детализированную картинку, качественный объемный звук и ультрамодный дизайн. Компания рассказала о тех моделях, которые участвуют в акции.

Samsung Neo QLED — инновационный прорыв в мире технологий

Компания Samsung представила телевизор с максимально детализированным изображением, который масштабирует контент низкого качества до максимального разрешения 8К или 4K.





Также производители впервые применили новую технологию подсветки Quantum Mini LED, обновили графический процессор, уменьшили рамки до 0,8 мм и толщину дисплея. Не стоит забывать и про звучание. Функции Samsung Neo QLED усиливают голос на экране, чтобы зритель мог расслышать каждое слово диалога и не отвлекался на посторонние шумы.

Samsung Crystal UHD — максимум комфорта

Телевизоры Samsung Crystal UHD удовлетворят даже взыскательных зрителей. Четкое изображение на экране UHD содержит в четыре раза больше пикселей по сравнению с FHD. Так, вы увидите максимальное количество деталей даже в темных сценах. Благодаря кристально чистой и насыщенной цветопередаче Dynamic Crystal Color телевизор получает высокую контрастность, широкие углы обзора и реалистичную картинку. Погрузиться в свой любимый фильм просто. А все потому, что Samsung Crystal UHD полностью безрамочный.





Samsung The Frame — преображение интерьера

Современные технологии не стоят на месте. В который раз это доказывает Samsung, выпуская по-настоящему особенные телевизоры. Samsung The Frame — один из них. Он помогает создать картинную галерею в вашем доме. В выключенном режиме его экран воспроизводит шедевры искусства, а во включенном — фильмы в исключительном разрешении 4К QLED.

Звук телевизора также продолжает удивлять. Технология SpaceFit Sound анализирует пространство, в котором находится телевизор, и калибрует звук под особенности вашего интерьера.





Прекрасная пара: Samsung и бесплатная подписка на MEGOGO

Ощутить эффект присутствия и полного погружения в происходящее на экране можно с новым телевизором на базе искусственного интеллекта и с бесплатной подпиской на фильмы и сериалы в MEGOGO.

Купив телевизор Samsung QLED, Neo QLED, Crystal UHD или The Frame, можно получить бесплатную подписку «Samsung Кино» на MEGOGO на 24 месяца.

Чтобы активировать подарочный промокод, нужно:

Войти в приложение MEGOGO на вашем Smart TV. В приложении нажать «Получить» на баннере с подарком. Насладиться просмотром любимых фильмов всей семьей.

Акция действует с 15 августа по 15 октября по всему Узбекистану.

Все подробности об акции можно узнать по ссылке.

Facebook: fb.com/SamsungUzbekistan

Instagram: @samsunguzbekistan

Telegram: t.me/SamsungUzbekistan

Сайт: samsung.uz

На правах рекламы.