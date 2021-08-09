В социальных сетях распространилось директивное письмо начальникам региональных управлений здравоохранений и Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья о временной приостановке вакцинации второй и третьей дозами китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC-2001 в Узбекистане.

Письмо (есть у «Газеты.uz») подписано 7 августа руководителем расширенной программы иммунизации, начальником отдела вакцин и иммунопрофилактики СЭС Дилором Турсуновой.

В нём указывается, что с 9 августа необходимо использовать резервы вакцины ZF-UZ-VAC-2001 для прививки только первой дозой. Вакцинацию второй и третьей дозами поручено приостановить на неделю «до отдельного распоряжения».

На запрос «Газеты.uz» Дилором Турсунова ответила, что в Узбекистан поступили вакцины от разных производителей, поэтому требуется провести расчёты и внести данные в систему (emlash.uz), а также упорядочить список лиц, которые должны получить вторую и третью дозу вакцины.

«Мы дали срок в одну неделю, попросив пока прививать первой дозой. Потому что при анализе мы увидели, что число вакцинированных первой дозой в три раза больше вакцинированных второй дозой. Мы должны уточнить все цифры. Вместе с тем мы дали такое указание, чтобы правильно спланировать процесс вакцинации», — заявила Дилором Турсунова.

Отметим, что в понедельник, 9 августа, в регионах Узбекистана и в Ташкенте все еще можно было получить вторую и третью дозу вакцины.

По состоянию на 8 августа в Узбекистане использовано более 10 миллионов доз вакцин. Первую дозу получили 6,8 миллиона человек, вторую — 2,3 миллиона, третью — 887,9 тысяч. Свыше 1,3 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.

По данным на 6 августа общий резерв вакцины в Узбекистане достиг 14,58 миллиона доз. Всего на сегодня страна получила 10,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001. Кроме того, было поставлено 3 миллиона доз американской вакцины Moderna, 710 тысяч доз AstraZeneca и 370 тысяч доз российского «Спутника V».