ГУВД Ташкента ведёт доследственную проверку по факту публикации в интернете видеоролика, порочащего честь и достоинство журналиста интернет-издания Qalampir.uz Ферузы Нажмиддиновой. Как сообщила в субботу пресс-служба управления, журналист обратилась с заявлением о принятии законных мер в отношении оклеветавших её лиц.

В заявлении редакции сайта говорится, что за день до публикации видеоролика, 6 августа, Феруза Нажмиддинова разместила репортаж, в котором рассказывается, как рестораны на территории Tashkent City продолжают работать, в том числе после 20:00, несмотря на запрет специальной комиссии по борьбе с коронавирусом. Это, по мнению редакции, могло вызвать ещё большее недовольство журналистом, которая не раз сталкивалась со случаями давления и требованиями удалить или не выпускать критический материал.

«Сегодня мы живём в то время, когда очень просто за „шесть секунд“ опозорить любого человека, в любое время облить его грязью и наблюдать за этим, дискредитировать его и таким образом отомстить ему», — заявляет издание, в котором Феруза Нажмиддинова занимает должность заместителя главного редактора.

С осуждением произошедшего и в защиту журналиста выступили популярные блогеры и журналисты, депутаты, председатель Сената Танзила Нарбаева, омбудсман Феруза Эшматова, глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов, его заместитель Саида Мирзиёева и другие.

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов сообщил, что ситуация находится на контроле министерства и напомнил об ответственности за публикацию ложной и клеветнической информации. «Мы ценим работу журналистов в рамках беспристрастности, открытости и прозрачности и всегда готовы защитить их», — подчеркнул он.

Реакции

«Феруза, мы с вами! Мы на вашей стороне!» — заявила Танзила Нарбаева. Она назвала ситуацию «одним из самих вопиющих случаев ущемления не только профессиональных прав журналиста, но и базовых, человеческих прав».

«Справедливое изучение данной ситуации взято на контроль комитетами Сената по вопросам информационной политики и обеспечения открытости государственных органов и комитетом по вопросам женщин и гендерного равенства. Мы не допустим продолжения организованной травли в сети», — подчеркнула она.

В заявлении омбудсмана Ферузы Эшматовой говорится: «Эти действия, направленные на то, чтобы заставить замолчать смелого журналиста, которая в критическом и аналитическом духе поднимает проблемы людей в рамках защиты прав человека и работы с обращениями, полностью противоречит нормам закона»,

Она выразила уверенность, что критических и аналитических материалов благодаря объединению журналистов станет ещё больше, а «смелые и бесстрашные труженики пера от таких ударов станут ещё закалённее».

Комил Алламжонов назвал организованную травлю в сети «одним из самых отвратительных способов давления на журналистов». «К ней часто прибегают те, чьи неблаговидные или даже незаконные действия стали предметом журналистского расследования», — отметил он.

«Технология проста, по принципу: чем чудовищнее ложь, тем легче в неё поверят. В сеть вбрасывается кривой фейк и начинается полномасштабная раскрутка лжи. Цель — заставить журналистов испытать страх и перестать исполнять свои профессиональные обязанности», — написал бывший пресс-секретарь президента и экс-глава Агентства информации и массовых коммуникаций.

«Коллеги, если вас пытаются заткнуть, опорочить и оболгать — вы на правильном пути. Вы пишете правду, которая сильно кого-то задевает. Фонд масс-медиа не собирается молчать в таких случаях — мы будем защищать честь и достоинство каждого профессионала», — отметил он.

Заместитель председателя попечительского совета фонда масс-медиа, дочь президента Саида Мирзиёева записала видеообращение, в котором призвала женщин-журналистов и блогеров не опускать руки. «Не позволяйте шантажу и клевете сломить вас! Я с вами!» — сказала она.