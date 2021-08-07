Стартовавший в конце 2020 года в Андижане масштабный проект по модернизации и усовершенствованию офисов продаж и обслуживания UZTELECOM по всему Узбекистану набирает обороты. Теперь на очереди Ташкент и преображающийся с каждым днем Нурафшан. Современные и эргономичные офисы распахнули свои двери в центре Ташкента и Ташкентской области.





В церемониях открытия приняли участие советник премьер-министра, руководитель департамента ИТ-технологий, телекоммуникаций и инновационного развития Олимжон Умаров, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шухрат Садиков, заместитель хокима Ташкентской области Шухрат Хакимов, представители органов местной власти и топ-менеджмент национального оператора.





«Сегодня стратегической целью нашей государственной политики является переход к новому этапу развития Узбекистана, то есть переход к цифровому правительству и цифровому обществу, устойчивое социально-экономическое, политическое и культурное развитие страны, повышение уровня жизни граждан, создание при этом возможности для человеческого развития.

В этих целях по инициативе президента нашей страны принята Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030″, одним из основных направлений которой является цифровая трансформация государственного управления и экономики, обеспечение их открытости и прозрачности, внедрение современных информационных технологий», — отметил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.





«За прошедший период мы добились значительного прогресса. Реализовано множество социальных проектов, в результате которых население, проживающее в самых отдаленных районах Узбекистана, теперь имеет возможность пользоваться высокоскоростным интернетом и услугами мобильной связи. Значительная работа в данном направлении осуществляется и со стороны национального оператора UZTELECOM. Открытие модернизированных офисов стало продолжением этой масштабной работы», — добавил Шухрат Садиков.





Согласно основной концепции проекта, целью открытия данных офисов является выведение сферы услуг на рынке телекоммуникационных технологий на новый уровень и предоставление максимально комфортных условий для получения всех услуг национального оператора UZTELECOM — от мобильной связи до мобильного и домашнего интернета — в одном офисе обслуживания.

Придерживаясь единой философии, офисы продаж и обслуживания выдержаны в стиле Eco Hi-tech и оснащены современным оборудованием для удобства абонентов национального оператора.





«UZTELECOM продолжает масштабный проект по модернизации и совершенствованию офисов продаж и обслуживания по всей стране. В рамках этого проекта уже открыты наши обновленные офисы во многих городах, где гостям были продемонстрированы новые возможности услуг компании. Основная концепция проекта реконструкции новых офисов продаж и обслуживания — создание максимально эргономичных и удобных офисов для абонентов. Теперь они смогут подключить все услуги национального оператора UZTELECOM, то есть услуги от домашнего интернета до мобильного, в одном месте одинаково быстро и удобно, независимо от местонахождения», — отметил генеральный директор UZTELECOM Назиржон Хасанов.





Теперь в офисе продаж и обслуживания UZTELECOM в Нурафшане, который уже успел получить народное название «дом связи», жители региона могут пользоваться всеми услугами связи. Здесь расположены офисы не только национального оператора UZTELECOM, но и офисы республиканской почты, «Алокабанка» и Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана, а также территориальное управление по развитию информационных технологий и коммуникаций.





«Благодаря особому вниманию президента с каждым днем преображаются города и села нашей родины. Важным фактором в этих процессах стал приоритетный принцип, выдвинутый главой государства — интересы человека превыше всего. В результате претворения этого принципа в жизнь и Нурафшан, ставший центром Ташкентской области, приобретает совершенно новый облик. Примечательно, что АК „Узбектелеком“ также намерена внести свой вклад в развитие этого региона, что создает ряд возможностей и все необходимые условия для достойного образа жизни. В целях создания еще более удобных возможностей для получения получения телекоммуникационных услуг был заново построен этот современный офис в самом центре Нурафшана. Он уже готов встретить своих первых посетителей», — отметил заместитель хокима Ташкентской области Шухрат Хакимов.





«Сегодня в Нурафшане возведено современное и со всеми удобствами здание UZTELECOM. Это прекрасная возможность для жителей города. Ведь теперь они могут пользоваться как связью, так и банковскими, а также почтовыми услугами одновременно. Раньше это было старое здание почты, но теперь в нем есть все возможности, которые добавляют городу великолепия. Мы благодарны всем, кто участвовал в реализации этого проекта», — сказал ветеран телекоммуникационной сферы Джумабой Ботаев.





Торжества прошли в стиле UZTELECOM — с фееричной церемонией открытия, вдохновляющими речами гостей под аккомпанементы приятной музыки. Также сотрудники провели небольшую экскурсию и ознакомили посетителей офиса со всеми новшествами.

Данный проект успешно продолжает реализовываться компанией. В дальнейшем абонентов национального оператора со всех уголков Узбекистана ожидают приятные новости.

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