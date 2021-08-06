Сегодня, 6 августа, на полигоне Термез в Сурхандарье прошел основной этап узбекско-российских совместных учений «Юг-2021» Вооруженных сил Узбекистана и России, сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

Руководили учениями первый заместитель министра обороны Узбекистана — начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Шухрат Холмухамедов и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны генерал Валерий Герасимов.





Военнослужащие двух стран провели спецоперацию по нейтрализации условных незаконных вооруженных групп боевиков в различных условиях.

Согласно плану учений, с помощью беспилотных летательных аппаратов были получены разведданные о группе вооруженных противников, которые пересекли государственную границу и обосновались в одном из населенных пунктов области.





Командование объединенного контингента войск оценило обстановку и приняло решение о ликвидации условного противника.

Военные двух стран совместно выполнили различные тактические действий (марш, десантная высадка) и заняли обозначенную территорию и линию обороны. После этого по противнику были нанесены удары с применением авиации, артиллерии, боевой бронетехники и всех видов огнестрельного оружия, а их силовые структуры были полностью уничтожены.





По данным Министерства обороны России, авиаудары выполнили четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России (видео).

«В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетели с оперативного аэродрома в Саратовской области, выполнили перелет и отработали задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по замаскированным лагерям и складам с боеприпасами условных боевиков на полигоне Термез», — говорится в сообщении.

Прикрытие бомбардировщиков обеспечила пара истребителей МиГ-29 войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Узбекистана.