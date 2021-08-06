В четырнадцатый день летних Олимпийских игр в Токио выступил шесть представителей сборной Узбекистана.

Вольная борьба. Бекзод Абдурахманов (-74), победивший накануне в утешительном этапе, в борьбе за бронзовую медаль встретился с Данияром Кайсановым из Казахстана. Как сообщалось ранее, поединок завершился в пользу узбекского спортсмена — 13:2. В копилке сборной стало на одну медаль больше.





В этот день выступил и Магомед Ибрагимов (-97), который в 1/8 финала проиграл турку Сулейману Караденизу — 3:3 (победа достаётся спортсмену, который последним завоевал очко). Если бы борец из Турции вышел в финал, то у Ибрагимова были бы шансы побороться за медаль, но Карадениз потерпел поражение в полуфинале.





Гребля на байдарках и каноэ. В четвертьфинале женских состязаний на 500 метров пара Нилюфар Зокировой и Дильнозы Рахматовой показала результат 2:04.450 и вышла в полуфинал. Следующие выступления запланированы на 7 августа.





Современное пятиборье. Продолжающая свои выступления Алисэ Фахрутдинова приняла участие в состязаниях по плаванию на 200 метров и фехтованию за бонусные очки. В первой дисциплине она добилась результата 2:16.45 и завоевала 278 очков, в фехтовании набрала 196 очков. Суммарно Фахрутдинова имеет 474 очка и занимает 22 место в таблице.





Художественная гимнастика. В личном многоборье Екатерина Фетисова, заменившая Сабину Ташкенбаеву, показала следующие результаты: обруч — 19.800, мяч — 19.400, булава — 17.950 и лента — 18.350. В сумме гимнастка набрала 75.500 баллов и завершила своё участие в Олимпиаде.

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 35 место с двумя золотыми и двумя бронзовыми медалями.