5 августа в Узбекистане был обновлён рекорд суточного прироста новых случаев коронавируса с начала пандемии — 974 (днём ранее — 951). Общее число зафиксированных случаев COVID-19 достигло 134826, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество заболевших за день выявлено в Ташкенте — 125, Ташкентской области — 110, Джизакской — 110 и Сурхандарьинской областях — 105, Каракалпакстане — 103 и Самаркандской области — 102.

Число умерших пациентов с коронавирусом, зарегистрированных официально, выросло на 6 и достигло 916.

Ещё у 547 человек за 5 августа подтверждена пневмония. Число умерших от этой болезни за минувшие сутки увеличилось на 3 и достигло 90.