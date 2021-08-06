Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 5 августа (указано ташкентское время).
В 14-й будет разыграно 23 комплекта наград комплектов медалей. За Узбекистан выступят шесть спортсменов.
Расписание. День 14
|Вид спорта
|Дисциплина
|ФИО
|Время проведения
|Художественная гимнастика
|личное многоборье (четыре выступления), квалификация
|Екатерина Фетисова
|06:20
|Гребля на байдарках и каноэ
|каноэ-двойки, 500 м
|Нилюфар Зокирова и Дильноза Рахматова
|05:30
|Современное пятиборье
|фехтование, бонус-раунд
|Алисэ Фахрутдинова
|10:36
|11:45
|плавание, 200 м вольным стилем
|Вольная борьба
|до 74 кг, утешительный бой
|Бекзод Абдурахмонов — Аугусто Мидана (Гвинея-Бисау) — Данияр Кайсанов (Казахстан)
|07:10
|до 97 кг, 1/8 финала
|Магомед Ибрагимов — Сулейман Карадениз (Турция)
|08:10
На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 32 место с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.