Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 5 августа (указано ташкентское время).

В 14-й будет разыграно 23 комплекта наград комплектов медалей. За Узбекистан выступят шесть спортсменов.

Расписание. День 14

Вид спорта
Дисциплина
ФИО
Время проведения
Художественная гимнастикаличное многоборье (четыре выступления), квалификация
Екатерина Фетисова
06:20
Гребля на байдарках и каноэ
каноэ-двойки, 500 м
Нилюфар Зокирова и Дильноза Рахматова
05:30
Современное пятиборье
фехтование, бонус-раунд
Алисэ Фахрутдинова
10:36
11:45
плавание, 200 м вольным стилем
Вольная борьба
до 74 кг, утешительный бой
Бекзод Абдурахмонов — Аугусто Мидана (Гвинея-Бисау) — Данияр Кайсанов (Казахстан)
07:10
до 97 кг, 1/8 финала
Магомед Ибрагимов — Сулейман Карадениз (Турция)
08:10

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 32 место с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.