Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 5 августа (указано ташкентское время).

В 14-й будет разыграно 23 комплекта наград комплектов медалей. За Узбекистан выступят шесть спортсменов.

Расписание. День 14

Вид спорта

Дисциплина

ФИО

Время проведения

Художественная гимнастика личное многоборье (четыре выступления), квалификация

Екатерина Фетисова

06:20 Гребля на байдарках и каноэ

каноэ-двойки, 500 м

Нилюфар Зокирова и Дильноза Рахматова

05:30 Современное пятиборье

фехтование, бонус-раунд

Алисэ Фахрутдинова

10:36 11:45 плавание, 200 м вольным стилем Вольная борьба

до 74 кг, утешительный бой

Бекзод Абдурахмонов — Аугусто Мидана (Гвинея-Бисау) — Данияр Кайсанов (Казахстан)

07:10

до 97 кг, 1/8 финала

Магомед Ибрагимов — Сулейман Карадениз (Турция)

08:10

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 32 место с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.