В пятницу, 6 августа, по большей части территории Узбекистана сохраняется сухая и умеренно жаркая погода, сообщил Узгидромет.

Лишь в восточных регионах по-прежнему есть вероятность конвективного развития облачности, с которой по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям и в горных районах республики пройдут локальные кратковременные дожди с грозами. Местами по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

Воздух в дневные часы прогреется до +35…+39 градусов, что на 3−4 градуса выше нормальных значений температуры этого дня.

В выходные по равнинной территории сухая жара сохранится, локальные дожди будут наблюдаться лишь в горных районах Узбекистана. Температура воздуха сохранится в тех же пределах: ночью +20…+25 градусов, днем — +35…+40, по северу, югу и пустынной зоне местами до +42 градусов.