В 2019 году в честь Дня космонавтики в Узбекистане было проведено мероприятие по программе STEM на тему «Космические достижения человечества». Не останавливаясь на этом, узбекско-итальянская международная школа «Аль-Беруний» дает возможность детям проявить свои способности и поучаствовать в следующем этапе изучения космоса.





ABIS (Al-Beruniy International School) в сотрудничестве с Физико-техническим институтом (ФТИ) при Академии наук Узбекистана работает над созданием камеры Марса. Она будет соответствовать всем требованиям, которые школа устанавливает для воссоздания условий планеты. Для получения точных показателей ABIS ведет активные переговоры с передовыми космическими агентствами мира — NASA, SpaceX и «Роскосмос». Камера может симулировать показатели температуры, атмосферы и давления, соответствующие условиям красной планеты. В ней ученики школы ABIS смогут экспериментировать с посадкой различных видов растений.

В XXI веке планета, находящаяся на расстоянии 55,76 млн км от Земли, может быть легко достигнута. В ABIS у детей значительно возрастает возможность приблизиться к этой мечте. Цель школы — помочь каждому проложить путь к галактике своими руками.





В международной школе «Аль-Беруний» программа выстраивается на решении проблем глобального масштаба.





«Мы предлагаем с детства прививать детям любовь и заботу об окружающем мире, чтобы все ресурсы не уничтожались, а использовались эффективнее за счет применения самых современных технологий», — говорит координатор программы STEM итальянец Флавио Гусмини.

ABIS начинает фантастический проект в школьном образовании Узбекистана — строительство контрольно-испытательной станции аграрного предназначения Terra Verde (ит. «зеленая Земля»). Одним из преимуществ этого проекта является полное обеспечение электроэнергией за счет возобновляемых ресурсов солнечной энергии, а именно — использование тонкопленочных фотоэлектрических элементов.





Устанавливается система генерации электроэнергии за счет конверсии солнечных лучей мощностью 50 кВт. Ученики ABIS смогут подробно изучить систему работы солнечных панелей не только на бумаге, но и испробовать все на практике. Все показатели солнечного генератора доступны учащимся на платформе SolaX. Школа «Аль-Беруний» будет работать полностью на солнечной энергии.

Сегодня практически все знают об успешных проектах Илона Маска по запуску ракет на Марс. Но наверняка многие не слышали историю молодого узбекского изобретателя Зиёдиллы Бутаханова, который запустил самодельный летательный аппарат в стратосферу и сделал снимки с высоты 42 км.

«До каких пор мы будем наблюдать за ракетами Илона Маска? Ведь и мы способны добиться таких же результатов. Моя цель в будущем — открыть первое космическое агентство на территории СНГ и сделать вклад в развитие этой отрасли в Центральной Азии», — сообщает Зиёдилла Бутаханов.





Вдохновленные примером Аль-Беруний, Мирзо Улугбека и других ученых, ученики международной школы «Аль-Беруний» проявляют интерес к космосу и уже сегодня работают над проектами моделей космического корабля. Чтобы поддержать интерес детей, международная школа объявляет конкурс «Завтра я полечу в космос» на нестандартное и креативное решение по созданию макета космического корабля. С 5 по 15 августа пройдет регистрация работ участников в возрасте от 6 до 14 лет. Ребенок, чей макет, по мнению жюри, окажется самым интересным и креативным, получит ценные призы.

Подробности об участии в конкурсе можно узнать на сайте.

Не стоит упускать шанс поступить в узбекско-итальянскую международную школу «Аль-Беруний».

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