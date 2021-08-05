Рекорд суточного прироста новых случаев коронавируса с начала пандемии обновлен в Узбекистане 4 августа — 951 (днём ранее — 923). Общее число зафиксированных случаев COVID-19 достигло 133852, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество заболевших за день выявлено в Ташкенте — 128, Ташкентской области — 106, Джизакской — 103, Сурхандарьинской — 102 и Каракалпакстане — 101.

Число умерших пациентов с коронавирусом, зарегистрированных официально, выросло на 9 и достигло 910. Такой суточный прирост смертей отмечается впервые с начала пандемии в Узбекистане.

За 4 августа также зарегистрировано 559 случаев пневмонии. От этой болезни за минувшие сутки умерли 4 человека.