В Узбекистане создана Ассоциация цветоводов, целями которой заявлены развития цветоводства и питомничества, налаживание кооперационных отношений с населением в выращивании цветов и повышение квалификации специалистов. Об этом говорится в постановлением президента от 4 августа.

В соответствии с документом Андижанский, Избасканский и Алтынкульский районы Андижанской области, Наманганский и Давлатабадский районы Наманганской области, а также Зааминский и Галляаральский районы Джизакской области будут специализированы на цветоводстве. Здесь в порядке эксперимента будут созданы цветоводческие кластеры.

В районах, специализированных на цветоводстве, земельные участки площадью от 0,06 до 1 гектара будут выделяться в аренду под цветоводческую деятельность через электронный конкурс сроком на 30 лет. Кроме того, будет создано 25 цветоводческих учебных полигонов для обучения граждан, включенных в «железную тетрадь», «женскую тетрадь» и «молодёжную тетрадь».

С 2022/2023 учебного года в вузах сельскохозяйственного направления будет открыто направление магистратуры «Цветоводство»,

В сотрудничестве с Университетом прикладных наук Испарта Турции в Ташкентском государственном аграрном университете начнётся подготовка кадров для отрасли декоративного садоводства и цветоводства на основе совместных программ.

В техникумах агротехнологий Шахриханского района Андижанской области, Туракурганского района Наманганской области и Зангиатинского района Ташкентской области откроются краткосрочные учебные курсы для безработных граждан по подготовке кадров среднего звена по направлениям ландшафтного дизайна, селекции цветоводства и питомничества.

В Ташкентской области будет налажена деятельность Центра обучения цветоводству на основе государственно-частного партнерства. В нём будут работать специалисты из Нидерландов, Турции и Таиланда.

Согласно постановлению, Ассоциации цветоводов из Фонда развития садоводства и тепличного хозяйства будет выделено 20 млрд сумов. Эти средства пойдут на организацию её деятельности, привлечение экспертов из-за зарубежа, подготовку кадров, участие в международных фестивалях и выставках, проведение конференций, доставку и перевод современной литературы, стимулирование научных работ, монографий и изданий, а также создание системы видов цветов (питомников по выращиванию здоровых и первичных цветов).