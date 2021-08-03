Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 3 августа (указано ташкентское время).

В 11-й будет разыгран 26 комплект медалей. За Узбекистан выступят пять спортсменов.

Расписание. День 9

Вид спорта Дисциплина ФИО Время проведения Лёгкая атлетика тройной прыжок, квалификация, группа А Руслан Курбанов

05:00 Греко-римская борьба до 87 кг, 1/8 финала Рустам Ассакалов — Лаша Гобадзе (Грузия)

08:40 Бокс до 52 кг, ¼ финала Шахобидин Зоиров — Карло Паалам (Филиппины)

07:15 до 63 кг, ¼ финала Элнур Абдураимов — Ованес Бачков (Армения)

08:03 до 60 кг, ¼ финала Райхона Кодирова — Беатрис Ясмин Феррейра (Бразилия)

13:00 Тяжелая атлетика до 109 кг, группа А Акбар Джураев 15:50

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 47 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.