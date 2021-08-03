Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 3 августа (указано ташкентское время).
В 11-й будет разыгран 26 комплект медалей. За Узбекистан выступят пять спортсменов.
Расписание. День 9
|Вид спорта
|Дисциплина
|ФИО
|Время проведения
|Лёгкая атлетика
|тройной прыжок, квалификация, группа А
|Руслан Курбанов
|05:00
|Греко-римская борьба
|до 87 кг, 1/8 финала
|Рустам Ассакалов — Лаша Гобадзе (Грузия)
|08:40
|Бокс
|до 52 кг, ¼ финала
|Шахобидин Зоиров — Карло Паалам (Филиппины)
|07:15
|до 63 кг, ¼ финала
|Элнур Абдураимов — Ованес Бачков (Армения)
|08:03
|до 60 кг, ¼ финала
|Райхона Кодирова — Беатрис Ясмин Феррейра (Бразилия)
|13:00
|Тяжелая атлетика
|до 109 кг, группа А
|Акбар Джураев
|15:50
На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 47 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.