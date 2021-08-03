Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 3 августа (указано ташкентское время).

В 11-й будет разыгран 26 комплект медалей. За Узбекистан выступят пять спортсменов.

Расписание. День 9

Вид спортаДисциплинаФИОВремя проведения
Лёгкая атлетикатройной прыжок, квалификация, группа АРуслан Курбанов
05:00
Греко-римская борьбадо 87 кг, 1/8 финалаРустам Ассакалов — Лаша Гобадзе (Грузия)
08:40
Боксдо 52 кг, ¼ финалаШахобидин Зоиров — Карло Паалам (Филиппины)
07:15
до 63 кг, ¼ финалаЭлнур Абдураимов — Ованес Бачков (Армения)
08:03
до 60 кг, ¼ финалаРайхона Кодирова — Беатрис Ясмин Феррейра (Бразилия)
13:00
Тяжелая атлетикадо 109 кг, группа ААкбар Джураев15:50

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 47 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.