Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев прошёл полный курс вакцинации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов на брифинге 2 августа, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Глава государства как ответственный гражданин, конечно, получил вакцину. Что касается вида вакцины, то когда он прививался, в Узбекистане были зарегистрированы три вакцины — ZF-UZ-VAC2001, „Спутник V“ и AstraZeneca. Он получил одну из этих вакцин и прошёл все этапы вакцинации», — заявил пресс-секретарь.

Правительство Узбекистана намерено вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября и получить, помимо других, вакцину Pfizer-BioNTech. «Газета.uz» ранее опубликовала статистику о процессе прививки и расходах на организацию вакцинации.

Шавкат Мирзиёев ранее со ссылкой на исследования учёных сообщил, что борьба с коронавирусом будет длиться ещё не менее 10 лет. По его словам, по этой причине Узбекистан обсуждает совместное производство вакцин «Спутник V» и ZF-2001. Президент снова призвал граждан вакцинироваться.