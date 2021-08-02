В Андижанском городском суде по уголовным делам состоялось судебное заседание по делу группы граждан (15 женщин и 2 мужчин), которые в 31 июля перекрывали дорогу возле здания хокимията Андижанской области. Соответствующее видео было распространено в социальных сетях.

По данным областного Управления внутренних дел, в субботу граждане прибыли на приём к хокиму Шухрату Абдурахманову, но из-за изменения графика приёма они были перенаправлены к первому заместителю хокима Отабеку Турсунову. При этом в пресс-службе областного хокимията отметили, что 29 июля во всех информационных ресурсах администрации региона было объявлено о вносимых в расписание изменениях.

Несмотря на разъяснения сотрудников хокимията граждане отказались заходить на приём к первому замглавы области, нарушили правила поведения в общественных местах и не подчинились законным требованиям правоохранительных органов, перекрыли проезжую часть автомобильной дороги возле здания хокимията, говорится в заявлении УВД.

По данному факту УКД ОВД Андижана провело доследственную проверку, результаты которой и другие собранные материалы были переданы в городской суд по уголовным делам.

Решением суда все граждане были признаны виновными по статье 183 (мелкое хулиганство), части 1 статьи 194 (невыполнение законных требований работника милиции) и части 1 статьи 201 (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) Кодекса об административной ответственности — 11 человек арестованы на 8−15 суток, остальным назначен штраф в размере 7 БРВ (1 млн 715 тысяч сумов).

В начале июля девять жителей села «Айритом» в Чиракчинском районе Кашкадарьи, которые в июне перекрывали железную дорогу Ташкент-Карши, чтобы привлечь внимание к проблемам с энергоснабжением, были арестованы на 15 суток.