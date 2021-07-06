В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области назначено административное наказание жителям села «Айритом», которые в июне перекрывали железную дорогу Ташкент-Карши, чтобы привлечь внимание к проблемам с энергоснабжением, сообщил Telegram-канал «Новости Кашкадарьи».

Суд признал граждан виновными по статьям 113 (нарушение правил безопасности движения на железнодорожном транспорте) и 201 (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Девять жителей района получили по 15 суток административного ареста. Остальным четверым участникам инцидента — пожилым людям — назначен штраф в размере 7 БРВ (1 млн 715 тысяч сумов).

Напомним, в начале июня в Чиракчинском районе местные жители блокировали скоростную железную дорогу с требованием решить вопрос с энергоснабжением. Тогда в беседе с собравшимися хоким района Хуррам Джураев сообщал, что в село проведут дополнительные линии электропередач и установят новый трансформатор.