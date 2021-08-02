Тем, кто желает получить диплом международного образца, мечтает стать программистом, инженером, экономистом или менеджером, хочет получить степень магистра в хорошем университете, стоит подать заявку на вступительный экзамен в Университет Амити.
Подать заявку на сдачу экзамена можно до 6 августа на сайте университета. Последний вступительный экзамен состоится 16 августа.
Выпускникам выдается диплом с международной аккредитацией.
«Если быть студентом, то почему бы не в таком заведении, как Университет Амити».
Телефоны: (+998) 71−207−90−06, (+998) 71−207−90−07.
Сайт: amity.uz
E-mail: admission@amity.uz
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