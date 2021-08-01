Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 1 августа (указано ташкентское время).
По итогам восьмого дня Узбекистан снова не смог завоевать медали, но боксёры Шахобиддин Зоиров и Элнур Абдураимов победили своих соперников и вышли в четвертьфинал.
В девятый будет разыгран 25 комплект медалей. За Узбекистан выступят пять спортсменов.
Расписание. День 9
|Вид спорта
|Дисциплина
|ФИО
|Время проведения
|Лёгкая атлетика
|прыжок в длину, квалификация
|Дарья Резниченко
|05:50
|Греко-римская борьба
|до 60 кг, 1/8 финала
|Эльмурат Тасмурадов — Ленур Темиров (Украина)
|07:05
|до 130 кг, 1/8 финала
|Муминжон Абдуллаев — Артур Вититин (Эстония)
|07:15
|Бокс
|до 52 кг, 1/8 финала
|Баходир Джалолов — Сатиш Кумар (Индия)
|09:06
|Тяжелая атлетика
|до 76 кг,
|Кумушхон Файзуллаева
|15:50
На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 36 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.