Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 1 августа (указано ташкентское время).

По итогам восьмого дня Узбекистан снова не смог завоевать медали, но боксёры Шахобиддин Зоиров и Элнур Абдураимов победили своих соперников и вышли в четвертьфинал.

В девятый будет разыгран 25 комплект медалей. За Узбекистан выступят пять спортсменов.

Расписание. День 9

Вид спорта Дисциплина ФИО Время проведения Лёгкая атлетика прыжок в длину, квалификация Дарья Резниченко

05:50 Греко-римская борьба до 60 кг, 1/8 финала Эльмурат Тасмурадов — Ленур Темиров (Украина)

07:05 до 130 кг, 1/8 финала Муминжон Абдуллаев — Артур Вититин (Эстония)

07:15 Бокс до 52 кг, 1/8 финала Баходир Джалолов — Сатиш Кумар (Индия)

09:06 Тяжелая атлетика до 76 кг, Кумушхон Файзуллаева 15:50

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 36 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.