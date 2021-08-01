Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 1 августа (указано ташкентское время).

По итогам восьмого дня Узбекистан снова не смог завоевать медали, но боксёры Шахобиддин Зоиров и Элнур Абдураимов победили своих соперников и вышли в четвертьфинал.

В девятый будет разыгран 25 комплект медалей. За Узбекистан выступят пять спортсменов.

Расписание. День 9

Вид спортаДисциплинаФИОВремя проведения
Лёгкая атлетикапрыжок в длину, квалификацияДарья Резниченко
05:50
Греко-римская борьбадо 60 кг, 1/8 финалаЭльмурат Тасмурадов — Ленур Темиров (Украина)
07:05
до 130 кг, 1/8 финалаМуминжон Абдуллаев — Артур Вититин (Эстония)
07:15
Боксдо 52 кг, 1/8 финалаБаходир Джалолов — Сатиш Кумар (Индия)
09:06
Тяжелая атлетикадо 76 кг,Кумушхон Файзуллаева15:50

На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 36 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.