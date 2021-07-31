На 56-м году жизни умерла хоким Бустонского (Бозского) района Андижанской области Садбархон Неъматжоновна Мамитова, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областного хокимията.

Причиной смерти указываются осложнения, вызванные заболеванием 12-перстной кишки.

Садбархон Мамитова (1966 г. р.) окончила Наманганский техникум сельского хозяйства (1982−1986) и заочно Ташкентский государственный аграрный университет (1993). Работала агрономом на предприятии по разведению шелковичных червей в Джалакудукском районе (1986−1996), ведущим специалистом отдела по делам женщин в районном хокимияте (1996−1997), председателем колхоза (1997−2001), председателем сельского общественного объединения (2001−2005), председателем районного ширката (2005−2006), руководителем инспекции по регистрации при районном хокимияте (2006−2007).

Кроме того, она временно исполняла должность замхокима Джалакудукского района — председателя районного комитета женщин (2007−2008), председателя отделения фонда «Махалля» (2009−2011), руководителя канцелярии областного кенгаша партии «Миллий Тикланиш» (2011−2012), директором районного центра содействия занятости и социальной защиты населения (2012−2017), первым заместителем главы районного совета по координации деятельности органов самоуправления граждан (2017−2019).

В марте 2020 года Садбархон Мамитова стала третьей хокимом-женщиной среди действующих глав районов, городов и областей Узбекистана.