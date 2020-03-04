Садбархон Неъматжоновна Мамитова утверждена хокимом Бустонского района Андижанской области на собрании актива района 4 марта, сообщила пресс-служба областной администрации.

Во встрече принимали участие первый заместитель советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Кахрамон Куранбаев, хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов и другие руководители.

До назначения с 2019 года Садбархон Мамитова работала руководителем Андижанского регионального подразделения движения «Юксалиш» и советником хокима области.

Садбархон Мамитова (1966 г. р.) окончила Наманганский техникум сельского хозяйства (1982−1986) и заочно Ташкентский государственный аграрный университет (1993). Работала агрономом на предприятии по разведению шелковичных червей в Джалакудукском районе (1986−1996), ведущим специалистом отдела по делам женщин в районном хокимияте (1996−1997), председателем колхоза (1997−2001), председателем сельского общественного объединения (2001−2005), председателем районного ширката (2005−2006), руководителем инспекции по регистрации при районном хокимияте (2006−2007).

Кроме того, она временно исполняла должность замхокима Джалакудукского района — председателя районного комитета женщин (2007−2008), председателя отделения фонда «Махалля» (2009−2011), руководителя канцелярии областного кенгаша партии «Миллий Тикланиш» (2011−2012), директором районного центра содействия занятости и социальной защиты населения (2012−2017), первым заместителем главы районного совета по координации деятельности органов самоуправления граждан (2017−2019).

Садбархон Мамитова стала третьей хокимом-женщиной среди действующих глав районов, городов и областей Узбекистана. Ранее Наргиза Нематова возглавила Алатский район Бухарской области, а Дилфуза Уралова — Баяутский район Сырдарьинской области.

Иномжон Мамадалиев. Фото: gov.uz.

По данным источников «Газеты.uz», Иномжон Солижонович Мамадалиев, работавший с августа 2018 года хокимом Бустонского района, стал хокимом Асакинского района Андижанской области.

Иномжон Мамадалиев (1975 г. р.) окончил факультет журналистики Андижанского государственного университета (1997).

13 мая 2014 года Иномжон Салижонович Мамадалиев, который был назначен первым заместителем губернатора Асакского района, был назначен губернатором Асакского района. Работал старшим инспектором профилактики в Асакинском городском отделе внутренних дел, заместителем начальника ОВД по работе с личным составом, начальником Управления профилактики правонарушений УВД Андижанской области, а также первым заместителем хокима Асакинского района и хокимом Асаки (2014−2018).