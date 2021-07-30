Жители центральных массивов Ташкента Ц-1 и Ц-2 обеспокоены судьбой большой парковой зоны рядом с отелем Le Grande Plaza (бывшая гостиница «Тата») — одной из немногих таких зон в городе. Здесь, на пересечении улиц Шахрисабзской и Мустакиллик, как выяснила «Газета.uz», ещё в 2019 году было запланировано строительство бизнес-центра.

Опасения насчёт будущего зелёной зоны возникли на этой неделе, когда часть территории была огорожена красно-белой лентой, натянутой на вбитые в землю металлические прутья, и обведена белой краской прямо по газону и тротуарам. Очертания выделенного участка с прямыми углами напоминали очертания фундамента здания.





Жители махалли «Шахрисабз», на чьей территории находится парк, обратились в Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, которые тут же направили на место инспекторов Мирзо-Улугбекской районной инспекции. Назвавший себя ответственным за территорию мужчина заявил инспекторам, что никакого строительства здесь не намечается, а земля была огорожена для очистки территории. Он отметил, что до вечера лента будет убрана. На следующий день её уже не было.

Фото: Госкомэкологии.

Уникальный для Ташкента тихий парк без аттракционов, с тропинками, скамейками и огромными лужайками, где можно отдыхать прямо на траве, существовал много лет. Жители помнят, что после открытия гостиницы «Тата» (по названию индийской компании) здесь свободно разгуливали павлины.

Эскизы дизайна парка, 2017 год.

В 2017 году, вскоре после избрания в Узбекистане нового президента (во время избирательной кампании Шавкат Мирзиёев заявлял о планах решить проблемы с нехваткой парков и зелёных зон), парковую зону начали реконструировать. Парк открылся к лету 2018 года. Здесь были убраны громоздкие бордюры и заново проложены тротуары, построена велодорожка, обновлены газоны, торчавшие из земли фонтанчики поливной системы были заменены незаметными. Установлены фонари на солнечных батареях, появились новые скамейки и современно выглядящие урны, а также светомузыкальный и навесной фонтан.





Навесной фонтан.

То, что в итоге получилось, отличалось от эскизов на стендах, но парк всё-равно получился красивым и аккуратным, за ним тщательно ухаживали и регулярно убирали мусор, и он ещё больше полюбился жителям. Здесь начали собираться люди, жители махалли совершают тут утренние и вечерние пробежки, дети катаются на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах, молодые люди любят читать книги и делать уроки, сидя на газоне.





Отдыхающие в парке в пятницу.

В октябре 2019 году компания Hyundai Auto Asia открыла на территории парка бесплатные площадки для стритбола и воркаута, а также детскую зону с горкой и качелями.

Когда в марте прошлого года в стране был объявлен локдаун, из парка были убраны скамейки и урны. Затем скамейки постепенно вернули, но не все (сейчас они прицеплены велосипедными замками к фонарям), а прежних урн уже нет.





По утрам в парке можно видеть горы мусора у скамеек, окурки и шелуху семечек на земле и газонах.





Летом на территории парка, прилегающей к гостинице, были открыты крупный бар и ресторан с парковкой, а также новый фонтан.

В феврале 2019 года столичные власти представили грандиозный проект Mirzo Ulugbek Business City — бульвар протяженностью 5,5 км от сквера Амира Темура до ул. Дурмон йули. За полгода до этого президент подписал постановление «О мерах по созданию современных деловых центров Business Сity на территориях республики», которым были предоставлены льготы для инвесторов, генеральных подрядных организаций и других участников этих проектов.

Презентация проекта — на части территории парка предлагалось построить два высотных здания.

Макет проекта, на котором также видны две высотки.

Расположение выделенного белой линией участка в парке совпадает с предложенным в 2019 году местом строительства двух высотных зданий (см. фото выше). Было ли одобрено предложение и каков текущий статус проекта, неизвестно.

Волнения людям добавляет отсутствие открытой информации о возможном проекте на месте парка, а также каких-либо общественных слушаний с участием горожан, в первую очередь, жителей близлежащих массивов.

«Газета.uz» попыталась выяснить, планируется ли что-либо строить в парке. В пресс-службе хокимията Ташкента ситуацию не прокомментировали. В пресс-службе Министерства строительства сообщили, что изучают запрос. С главным архитектором столицы связаться не удалось. Тем не менее, нам удалось узнать некоторые детали на основе открытых данных и информации надёжных источников. Мы также пообщались с жителями махалли.

Кому выделена земля

Используя открытые данные Геопортала и Государственного реестра прав на объекты недвижимости Кадастрового агентства при Государственном налоговом комитете, «Газета.uz» узнала, что часть парка, о которой идёт речь, выделена совместному предприятию Metropol Center.

Участки, выделенные Metropol Center (наверху, 0,6 га) и Metropol Park (внизу, 2 га). Скриншот: Геопортал.

Изучение показало, что земля была выделена решением хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева от 16 марта 2020 года на основе права постоянного пользования.





Скриншот: Госеестр прав на объекты недвижимости.

В документе отмечается, что на выделенной территории в рамках проекта Mirzo Ulugbek Business City планируется построить бизнес-центр. Инвестиционное соглашение об этом было подписано между дирекцией строительства и эксплуатации Mirzo Ulugbek Business City и компанией Metropol Center 24 мая 2019 года.

Metropol Center, согласно открытым данным ЕГРПО, была зарегистрирована в Ташкенте незадолго до этого — 26 апреля 2019 года. Основной вид деятельности — «прочие специализированные строительные работы, не включённые в другие категории». Уставной фонд — 850 млн сумов.

Скриншот: ЕГРПО.

Учредителями компании указаны казахстанская Brand Hub Group (33%) и Дильшод Абдувахабович Ташпулатов (67%), руководителем — Севара Алимжановна Азимова.

Дильшод Ташпулатов также владеет долями в компаниях Real Dozp, Eurasian Black Aurum, Mega Green Turizm, French Pastry и Castle Rock Trade.

Компания Brand Hub Group, согласно данным kompra.kz, зарегистрирована в качестве крупного предприятия в августе 2011 года (перерегистрировано в сентябре 2017 года) в Алматы. Учредителями являются VVS Retail Group и Анна Леонидовна Сорокина. VVS Retail Group была зарегистрирована по тому же юридическому адресу в Алматы в июле 2013 года. Учредители — Ольга Гармашова и Владимир Сиротин.

Дильшод Ташпулатов и Владимир Сиротин являются сооучредителями в компании French Pastry.

Прилегающая часть территории парка площадью 2 га, согласно данным госреестра, принадлежит компании с похожим названием — Metropol Park.

Скриншот: Госеестр прав на объекты недвижимости.

Руководителем этой компании также указана Севара Азимова. Компания зарегистрирована в январе 2017 года. Основной вид деятельности — «розничная торговля в специализированных магазинах скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом».





Скриншот: ЕГРПО.

Учредителями Metropol Park являются председатель наблюдательного совета Orient Finans Bank Бобиржон Батирович Парпиев (66,7%) и Варвара Анатольевна Филиппова (33,3%).

Два независимых друг от друга источника сообщили «Газете.uz», что Metropol Center ещё не получила разрешение Главного управления по архитектуре и строительству Ташкента.

Комментарий Севары Азимовой

«Газета.uz» связалась по телефону с Metropol Center. Её руководитель Севара Азимова подтвердила, что территория парка выделена двум организациям — Metropol Park и Metropol Center.

Она отметила, что уборкой и охраной зелёной зоны занимается компания Metropol Park, которая ещё до выделения участка земли компании Metropol Center делала это безвозмездно. «На протяжении всего этого периода [служба] благоустройства Мирзо-Улугбекского района не занимается уборкой этой территории, — сказала она.

«У нас ежемесячно есть расходы на озеленение, уборку, мы сделали брусчатку. Если помните, до 2013 года это была практически заброшенная территория. Мы сделали [новый] фонтан своими силами в этом году, починили скамейки. Компания Hyundai на выделенной нами территории сделала три площадки», — рассказала Севара Азимова.

«Нам бывает жалко, когда люди на траве отдыхают, бросают мусор, люди топчут эту траву, собаки гадят. Вырывают детские площадки с гвоздями, гуляет молодежь, которая в 12 приходит и распивает пиво, таксисты, которые в парковой зоне делают шашлыки», — посетовала она.

На вопрос о том, для чего был огорожен участок в парке, Севара Азимова ответила: «Сейчас идёт реорганизация — Metropol Park и Metropol Center, это абсолютно две разные компании. Почему мы это сделали: пошёл вопрос между благоустройщиками, сколько и где земли мы убираем. Мы просто выделили и показали, как земля находится. Ничего более делать здесь не собираемся».

«Изначально [земля] выделялась под строительство центра. На сегодня действует мораторий на [вырубку деревьев], ничего сделать не можем, пока это парк для культурного отдыха населения», — сказала она.

Что будет после отмены моратория? «Я пока ничего не могу сказать вам, это не подтверждённая информация… Пока никаких работ не ведётся», — ответила руководитель компании. «Мы показали, где какая территориально земля… Это две разные компании, это взаиморасчёт», — повторила она.

Севара Азимова добавила: «[Землю] выделили нам очень давно, но пока никаких построек, и пока учредитель молчит и никаких построек не собирается делать. Если бы мы хотели, уже давно бы начали строить. Ни одного дерева не пересажено. И всё это не за счёт государства».

Мнения жителей

В пятницу на ранее огороженном месте вновь были инспекторы Госкомэкологии, которые пометили стволы некоторых деревьев (числами от 1 до 21). Источники в комитете сообщили, что официального обращения по поводу вырубки или пересадки деревьев к ним не поступало. Деревья были взяты на учёт во избежание повреждения.





Номера на деревьях.

«Газета.uz» поинтересовалась мнением жителей махалли «Шахрисабз», большинство из которых заявили, что против строительства в парковой зоне.

Кахрамон Юлдашев: «Я категорически против постройки в этом парке любых строений! В городе и так дышать уже нечем, зелени и деревьев все меньше и меньше. Этот парк отремонтировали не так давно. Каждый день люди приходят сюда со своими семьями, дети и пожилые — подышать и прогуляться на свежем воздухе».

«Это место является для нас маленьким лесом, частичкой природы среди забетонированного и заасфальтированного города. Так делать просто нельзя. Такие общественные места не должны передаваться в частные руки для дальнейшей застройки. Жаль, очень жаль. Думаю, не про такой „Третий Ренессанс“ говорил наш президент».

З. Шербоева, домком: «Мы, жильцы 34-го дома, против строительства здания в парке. Кто строит эти объекты, нисколько не думает о жителях этого массива. Детям негде гулять! Скоро нам дышать будет нечем!»

Нилуфар Маклакова: «Этот парк даёт возможность детям, старикам и всем гостям столицы, так как вокруг него находятся достаточно гостиниц. наслаждаться свежим воздухом. В этом парке много деревьев. Давайте сохранять нашу природу, которая и так страдает от действий человека (вырубка, пыль, стройка). Давайте беречь то, что у нас осталось. Очень просим прислушаться к жителям».

А. Кучкаров: «Зелёные парки в городах смягчают последствия загрязнения и могут уменьшить явление, известное как эффект городского теплового острова, который относится к теплу, удерживаемому в застроенных территориях. Такой эффект появляется в городах в результате человеческой деятельности. Постройка многоэтажки вне зависимости от её предназначения (жилая или коммерческая деятельность) практически уничтожит это место в качества парка, так как нужно будет подводить дороги (то есть часть парка будет асфальтирована, нужно будет строить стоянку, опять-таки за счёт территории парка; создаваемое движение сделает место небезопасным для отдыха и ухудшит качество жизни жителей жилых домов и гостей столицы».

В начале июля стало известно, что по поручению президента в 2021—2022 годах в Ташкенте планируется построить более 130 км пешеходных и 117 км велосипедных дорожек, 12 парков, 25 зелёных зон и аллей. Ожидается создание общественных парков без аттракционов на площади 140 га и зелёных мини-парков в каждом районе.