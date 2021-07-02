Хокимият Ташкента, Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, Министерство строительства и другие министерства совместно с НАЭСМИ провели открытый диалог со СМИ, посвящённый мерам по озеленению и облагораживанию, проводимым и планируемым в столице, сообщили в столичной администрации.





На мероприятии отмечалось, что в Ташкенте принимаются меры по облагораживанию и озеленению, обеспечению охраны и расширению территорий посевов декоративных деревьев и цветов, зелёных зон. В столице расположены 22 парка, 15 рекреационных зон, 20 аллей, более 130 км пешеходных и порядка 100 км велосипедных дорожек.

Согласно поручению президента, в 2021—2022 годах будут разработаны и реализованы целевые программы по бурению 1500 скважин для полива зеленых зон, строительству более 130 км пешеходных и 117 км велосипедных дорожек, 12 парков, 25 зеленых зон и аллей в 524 махаллях столицы.

По данным властей, намечено создать общественные парки без аттракционов на площади 140 га в Ташкенте и зелёные мини-парки в каждом районе.

При разработке и реализации проектов будут приниматься во внимание мнения и предложения горожан, отмечается в сообщении.