Президент Шавкат Мирзиёев в ходе посещения месторождения «Ёшлик-1» Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) 29 июля осмотрел технику для добывающей промышленности, сел за руль самосвала «БелАЗ» и побеседовал с его водителем, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Президент расспросил работника АГМК о условиях его работы, заработной плате и о том, как ему живется.

«Получаю 11−12 млн, зарплата растёт. Не было дома, обзавёлся жильём. Купил машину. Теперь есть автомобиль Malibu. Спасибо вам!», — ответил водитель спецтранспорта. «У тебя и Malibu есть?» — улыбнулся Шавкат Мирзиёев.

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