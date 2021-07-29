Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 28 июля подписал решение о создании прогулочных дорожек в жилых массивах и густонаселённых махаллях и прилегающих к ним территориях. С копией документа ознакомилась «Газета.uz». В нём отмечается, что решение принято согласно поручениям президента и премьер-министра.

В решении поручено в 10-дневный срок составить адресный список махаллинских улиц, где будут организованы зоны для прогулок и отдыха.

В документе подчёркивается, что их расположение должно быть безопасным и удобным для жителей, при этом строительство должно быть осуществлено без ущерба частной собственности и вырубки многолетних деревьев.

В решении хокима длина прогулочных дорожек ограничена 200−300 метрами.

При проектировании дорожек должны быть предусмотрены создание зон для пешеходов и велосипедистов, прогулок, детских активных игр, воркаут-зон и скамеек, установка систем наружного освещения и полива зелёных зон.

В отдельных местах разрешена установка мобильных пунктов торговли и обслуживания из лёгких конструкций (мороженое, прохладительные напитки, фаст-фуд, киоски и т. д. ). Земли для их размещения будут предоставляться в аренду через электронный аукцион «E-IJRO Auksion».

Заказчиками дорожек выступят районные управления благоустройства, генерального проектировщика и генерального подрядчика должны определить через тендер.

Будут ли жители привлекаться к обсуждению проектов и как они могут давать свои предложения, не уточняется.

Напомним, что сейчас в Ташкенте продолжается благоустройство махаллей с установкой бордюров вокруг палисадников и детских площадок, асфальтированием внутренних улиц и обновлением инфраструктуры.

В конце апреля президент Шавкат Мирзиёев заявил, что все (более 520) махалли столицы получат в среднем по 2 млрд сумов на благоустройство.

Материал обновлён. В первой версии было ошибочно указано количество планируемых к строительству дорожек.