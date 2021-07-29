28 июля в Узбекистане было подтверждено 879 новых случаев коронавируса, что является самой высокой цифрой с начала пандемии весной прошлого года. Общее количество официально зарегистрированных случаев достигло 127506, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольший прирост случаев зафиксирован в Ташкенте — 140, Ташкентской области — 109, Джизакской — 98, Сурхандарьинской — 95, Каракалпакстане — 90, Самаркандской — 82, Ферганскоф — 75 и Хорезмской области — 50. В других регионах прирост составил от 15 в Навоийской до 32 в Андижанской области.

В течение дня у 529 человек также была выявлена пневмония.

Скончалось 6 человек, у которых был подтверждён коронавирус. Официально зарегистрированное число умерших достигло 859.

По данным Минздрава, на данный момент полный курс вакцинации от коронавируса почти 1,15 миллиона человек. Темпы вакцинации выросло и 28 июля составили свыше 218,6 тысячи доз. Всего с 1 апреля, когда началась вакцинация, было применено 6,98 миллиона доз.