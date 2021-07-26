В начале июля издание Eurasianet сообщило, что за пределами Термеза в Сурхандарьинской области Узбекистана построен палаточный городок для беженцев из Афганистана, ожидаемых в связи с боестолкновениями между правительственными войсками и движением «Талибан» на территории соседней страны.

«Газета.uz» 8 июля направила письменный запрос руководству Пограничных войск СГБ для уточнения этой информации и получила ответ 26 июля.

В письме от 23 июля за подписью первого заместителя командующего Пограничными войсками Службы государственной безопасности Баходира Мусурмонкулова говорится, что на территориях, граничащих с Афганистаном «никакие палатки не строятся».

Кроме того, по данным Погранвойск СГБ, в 2021 году ни один беженец из Афганистана не пересекал границу Узбекистана.

«Лица, нарушившие государственную границу, задержаны в качестве нарушителей госграниц. В их отношении приняты меры согласно законодательству Узбекистана», — говорится в письме.

Ранее Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что 23 июня из Афганистана в Узбекистан с оружием перешло 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения. Позже стало известно, что 27 июня ещё 44 афганских военных и ополченца нарушили границу Узбекистана, а днём ранее — 3 представителя силовых структур Афганистана.

По запросу «Газеты.uz» Погранвойска СГБ уточнили, что 23−30 июня задержаны в общей сложности почти 150 военнослужащих и вооруженных групп из Афганистана, пересекших границу Узбекистана. После проведения процедур дознания и следственных действий афганские граждане были возвращены на родину.

В Пограничных войсках сообщили, что военнослужащие и ополченцы Афганистана переправлялись на территорию Узбекистана через реку Амударья на лодках.