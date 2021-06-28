Министерство иностранных дел Узбекистана в понедельник сообщило о новых попытках нарушить границу страны гражданами Афганистана.

27 июня группа из 44 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов народного ополчения нарушила государственную границу Узбекистана в районе уезда Шортепа. Днём ранее, 26 июня, на этом же участке границы был зафиксирован факт проникновения на территорию Узбекистана 3 представителей силовых структур соседней страны. Все граждане Афганистана возвращены на родину, сообщили в МИДе.

Ранее сообщалось, что 23 июня из Афганистана в Узбекистан с оружием перешло 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения. После проведения процедур дознания и следственных действий афганские граждане были возвращены на родину.

«Подобные попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жёстко пресекаться», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Вновь выразив обеспокоенность ростом насилия в Афганистане, Узбекистан призвал противоборствующие стороны «к недопущению жертв среди мирного населения и воздержаться от применения силы».

«Правительство Узбекистана твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны», — подчеркивается в заявлении МИДа.

Ранее в этот же день о новых попытках нарушить границу Узбекистана гражданами Афганистана сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Неприкосновенность границ Узбекистана не может подвергаться никакому сомнению», — заявил он.