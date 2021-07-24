Теннисисты из Узбекистана Темур Исмаилов и Амаль Султанбеков отстранены от любых соревнований за участие в договорных матчах на турнире в 2019 году, сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Темуру Исмаилову, ранее уже дисквалифицированному на семь лет, теперь пожизненно запрещено участвовать или посещать теннисные мероприятия. Спортсмен также должен заплатить штраф в 14 тысяч долларов.
Амаль Султанбеков отстранён от участия и посещения теннисных соревнований на пять лет (с 2021 по 2026 годы) и оштрафован на 8000 долларов.
В рейтинге ATP Темур Исмаилов занимал 397-е место, Амаль Султанбеков — 1886.
Nodir Riskullaev
Букмекеры Рулят! Сейчас 90% договорняков в мире! Скоро без спорта останемся( жаль(
Александр Македонский
С такими местами в рейтинге, еще и договариваются?!