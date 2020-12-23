Теннисист из Узбекистана Темур Исмаилов дисквалифицирован на семь лет и оштрафован на 12 тысяч долларов за участие в договорных матчах. Об этом сообщила пресс-служба Органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (TIU, Великобритания).

Санкции вступили в силу 18 декабря. Спортсмену запрещено играть и принимать участие в любых теннисных соревнованиях.

По данным организации, 25-летний теннисист признал, что участвовал в договорных матчах в 2014, 2015 и 2019 годах.

Срок дисквалификации будет продолжаться до тех пор, пока штраф не будет выплачен полностью.

Наивысшим результатом Темура Исмаилова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является 756-е место в одиночном разряде.