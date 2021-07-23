22 июля в Узбекистане было подтверждено 738 новых случаев коронавируса — это самая высокая цифра с начала года (днём ранее — 719). Общее число случаев, зарегистрированных с марта прошлого года, достигло 122786, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Высокие показатели прироста заболевших наблюдаются в столице — 118 , Ташкентской области — 89, Джизакской — 85, Самаркандской — 78, Сурхандарьинской области — 77, Каракалпакстане — 76 и Ферганской области — 65.

В течение дня также было подтверждено 462 случая пневмонии. Это также самый высокий показатель с 5 июля, когда Минздрав начал публиковать статистику заболеваемости пневмонией.

Число официально зарегистрированных умерших пациентов, у которых был коронавирус, увеличилось на 5 до 819 человек.