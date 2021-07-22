В Польше завершён первый и самый важный этап исследования по выявлению узбекистанцев, находившихся в комплексе немецких концлагерей и лагерей смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Об этом сообщает агентство «Дунё» со ссылкой на По посольства Узбекистана в Польше.

В 1940—1945 годах территориально лагерь располагался в немецкой Верхней Силезии (ныне территория Польши, к западу от города Кракова).

Согласно промежуточным итогам исследования, выходцев из Узбекистана было более 100 человек. Они попали в лагерь в основном в 1941—1942 годах.

«Сегодня доподлинно известно о 22 узбекских узниках, которые умерли в период содержания в Аушвиц-Биркенау по разным причинам — голода, болезни легких, сердца и желудка, холода…», — говорится в сообщении.

О них сформированы подробные данные. В течение 5 лет исследования проводились совместно дипмиссиями двух стран, а такэе руководством фонда «Aushwitz-Birkenau Fondation», хокимиятом Навоийской области, финансировавшим проект, группой энтузиастов из данного региона при поддержке польских историографов и очевидцев.

По данным «Дунё», велась работа и по поиску родственников узников Аушвиц-Биркенау. В Навоийской области найдены родственники и потомки 2 из 22 пленников лагеря смерти.

«Извещение родных о судьбе их отцов и дедов стало волнительным событием, радостным и печальным одновременно. В семьях рассказали, что долгое время искали своих дедов, но безрезультатно. Принято решение создать на местных кладбищах их символические захоронения», — отмечает издание.

Посольства двух стран в настоящее время готовят визит в Узбекистан около 60 польских экспертов, историков и исследователей Института народной памяти Польши, который намечен на октябрь 2021 года. Мероприятие состоится при участии Государственного Музея памяти жертв репрессий в Ташкенте.