Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит, который в этом году отмечается 20 июля.

По его словам, в этом году праздник проходит в преддверии исторической даты — 30-й годовщины независимости Узбекистана, что придает ему «ещё большую духовную силу и значение».

«Стремление жить в мире и согласии, добросовестно трудиться в независимой стране во имя великих целей полностью созвучно гуманистической сути нашей священной религии», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что на новом этапе развития страны «большое внимание уделяется глубокому изучению богатейшего научного наследия великих мыслителей, достойному продолжению традиций, пронизанных благородными идеями нашей религии».

Организация Международной исламской академии Узбекистана, Центра исламской цивилизации в Узбекистане, международных научно-исследовательских центров Имама Бухари, Имама Термези, Имама Мотуриди, высшего медресе Мир Араб, создание школ хадисов, калама, фикха и суфизма, возведение и реставрация десятков новых мечетей и мест поклонения — «всё это свидетельствует о масштабах работы в данном направлении», — отмечается в поздравлении.

Шавкат Мирзиёев отдельно отметил недавно принятый закон «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции.

«В нынешнее непростое время пандемии предложение умудренных жизнью улемов по совершению нашими согражданами религиозных обрядов у себя дома, в кругу семьи, безусловно, является самым верным решением, направленным на сохранение жизни и здоровья народа», — указал глава государства.

В Управлении мусульман ранее объявили, что с учётом эпидобстановки на Курбан хайит в мечетях не будет совершаться молитва, намаз рекомендовано читать дома. Согласно фетве совета улемов, временно приостанавливаются и пятничные намазы в мечетях.