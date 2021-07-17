Совет улемов Управления мусульман Узбекистана объявил фетву о порядке совершения молитвы на Курбан хайит, сообщила пресс-служба управления.

В целях недопущения распространения коронавируса принято решение не совершать молитву в мечетях, вместо этого намаз рекомендуется читать дома. Похоронные молитвы также предписано совершать дома с участием близких родственников.

Кроме того, временно приостановлено совершение пятничных молитв в мечетях. Остальные намазы можно совершать с соблюдением карантинных требований (иметь маску и соблюдать социальную дистанцию) на открытых территориях мечетей.

Гражданам, у которых наблюдаются повышенная температура тела, кашель и другие признаки заболеваний, а также пожилым и детям рекомендовано не посещать коллективные намазы.

Первый день Курбан хайита выпадает на вторник 20 июля. Ранее сообщалось, что праздничная молитва состоится с соблюдением карантинных требований.

Напомним, из-за пандемии в прошлом году мусульманам Узбекистана также пришлось совершать намаз на Курбан хайит дома.