Совет улемов Управления мусульман Узбекистана объявил фетву о порядке совершения молитвы на Курбан хайит, сообщила пресс-служба управления.
В целях недопущения распространения коронавируса принято решение не совершать молитву в мечетях, вместо этого намаз рекомендуется читать дома. Похоронные молитвы также предписано совершать дома с участием близких родственников.
Кроме того, временно приостановлено совершение пятничных молитв в мечетях. Остальные намазы можно совершать с соблюдением карантинных требований (иметь маску и соблюдать социальную дистанцию) на открытых территориях мечетей.
Гражданам, у которых наблюдаются повышенная температура тела, кашель и другие признаки заболеваний, а также пожилым и детям рекомендовано не посещать коллективные намазы.
Первый день Курбан хайита выпадает на вторник 20 июля. Ранее сообщалось, что праздничная молитва состоится с соблюдением карантинных требований.
Напомним, из-за пандемии в прошлом году мусульманам Узбекистана также пришлось совершать намаз на Курбан хайит дома.
Комил Рахманкулов
В Казахстане в 4 городах вводится локдаун на выходных. Также казахи прорабатывают вопрос вакцинирования детей вакциной Pfizer. В Казахстане есть ассортимент вакцин, о котором наши люди мечтают. Но все равно движение антиваксеров существует и преобладает в массе, как и в России. Как обычно, доводы антиваксеров не выходят из рамок дебилизма (что-то отвалится, домкрат сломается, дитейнибудит, нобелевский лауреат сказал что-то и тд).
В соседней старой новости увидел коммент человека, который пишет что в прошлом году переболел ПЦР-подтвержденным ковидом и считает что теперь ему не страшен вирус, поэтому не будет вакцинироваться. Особенно забавно читать комменты под интервью с вирусологом. Человек согласился дать интервью, ответил на вопросы как есть без воды, а в комментах тролли пишут всякую фигню. Короче, тот случай когда Кадыров прав. Не тот случай играть в демократию. “Надо просто вакцинироваться“ как сказал в интервью эксперт.